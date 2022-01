Nii kestvuslepingute kui enampakkumiste korral saab puidu parima hinna pakkuja. Mõlema müügiviisi korral kujuneb hind ettevõtete poolt tehtud hinnapakkumiste alusel. Just seetõttu, et ettevõtetel on võimalik RMK-ga sõlmida kestvuslepinguid, on Eestis korralikult välja arendatud palke kasutavad sae- ja vineeritööstus ning investeeritud suuremahuliselt ka kütte- ja paberipuitu kasutavasse tööstusesse. Kahjuks ei ole veel suudetud rajada vajalikku töötlemisvõimsust kogu paberipuidu kohapealseks väärindamiseks.