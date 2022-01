Rootsi kolleegid korraldasid 16. detsembril ESPONi seminari Covid-19 mõjust asustusele. Viirus muteerub ega kavatsegi kaduda. Koroona oli aga pigem päästik, mis inimeste alateadvuses tiksunud turvamurest ja alternatiivsest elulaadist uue moe tekitas. Tööandjad on kaugtööga leppinud. Produktiivsus on väiksema stressiga heas keskkonnas paremgi. Räpase linna ummikutest pääsenud inimesed on õnnelikumad ja loovamad. Korra-paar nädalas linnas käimine ja kolleegidega suhtlemine on ka tore, et siis päriskoju armsa pere juurde naasta.