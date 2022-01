Piltlikult väljendudes on riigil kavas tema kasutuses olevate ujuvvahendite näitel analüüsida, kas tuletõrjeautot sobiks kasutada leivaveoks või hakkab see tulekustutusvõimekust ohustama. Sellega tuli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kõigi avalike kanalite kaudu lagedale 17. detsembril, rääkides laevastike ühendamisest, kirjutab merendusnõukoja liige, Eesti Mereakadeemia rektor 2000-2006 Jüri Lember.

Kogu taasiseseisvumise ajal on meil nappinud riiklikku merepäästevõimekust ja see vajakajäämine on suuresti vabatahtlike õlul. Ükskord keegi küsis, et kas meie merepääste võimekus on võrreldes 28. septembriga 1994 kasvanud. Olin sunnitud pead vangutama ja lisama, et loota saame jätkuvalt vaid oma naabrite soomlaste ja rootslaste alustele ning helikopteritele.