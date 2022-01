Lubati, kuis hoitakse koole lahti, kuid paljud koolid läksid ikkagi kinni. Jüri Ratas kuulutas «Esimeses stuudios», et lähtub lapsi kooli saates klassijuhatajalt saadud infost. Sisult markeerib riigikogu esimees sellega, et kriisikommunikatsioon on läbi kukkunud, kuna info ei jõua isegi temani. Oleme jõudnud hetke, kus üks kriisijuhtidest ei tea enam, mis otsuseid tehakse ning kuidas koroonakriisiga toime tullakse. Seisame silmitsi olukorraga, kus riigi eestvedajateks ja vastutajateks on õpetajad, õpilased ja tervishoiutöötajad. Riigi koroonapoliitikat kujundatakse kohalikul tasandil, kommunikatsioonis toimub täielik nonsenss ning kriisijuhtide soov vastutusest kõrvale hiilida on nii kaugele ulatuv, et Stenbocki seinte vahel tehtud otsustest saavad haavata peaaegu kõik ühiskonnarühmad peale otsustajate endi. Meenutades kasvõi terviseameti külmlao skandaali, mille süüdlaseks jäigi põrandasoojendus.