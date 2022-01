Probleemide kuhjumine üleilmselt, piirkondlikult ja kohalikult on loonud tingimused nö täiuslikuks tormiks. Mida saame selleks ise ära teha, et võimalikud riskid meie tulevikku allamäge ei viiks kirjutab Euroopa Parlamendi liige, endine kaitseväe juhataja Riho Terras (Isamaa).

2021. aasta juunis avanes mul võimalus arutada riigikogu täiskogu ees olulise tähtsusega riikliku küsimusena energeetikaga seonduvaid probleeme. Tõstatasin koos heade kaasesinejatega täpselt samu küsimusi, mille osas käib täna laiem ühiskondlik arutelu. Meil on tarvis selget plaani, kuidas jätkata oma enda reguleeritava tootmisvõimekuse majandamist nii, et ebasoodsate olude korral, mil tuul ei puhu ja päike ei paista, oleks võimalik ise energiat toota.

Kõige selgemalt on varustuskindluse mure ja plaani vajalikkuse sõnastanud Arvi Hamburg kui ta 17. detsembril ETV «Esimeses stuudios» sedastas: «See plaan peab olema 10-15 aastat ette, et planeerida, investeerida, ehitada ja tootmisvõimsust käivitada. Mida rohkem tuleb mittejuhitavat või ilmastikust sõltuvat tootmist, siis sellesama võrra peab tulema ka juhitavat tootmist. Ilmastikust sõltuvat tootmist saab tulla niipalju, kui meil on salvestamise võimalust.»