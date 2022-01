Euroopa Liidu haridusministrite viimasel kohtumisel aasta lõpus arutasime, mida on oluline hariduses pandeemia tingimustes silmas pidada. Kohtumiste tulemusel valmisid soovitused hariduse korraldamiseks koroonakriisist mõjutatud oludes, pidades oluliseks õpilaste ja õpetajate digioskuste jätkuvat arendamist, õpilünkade tasandamist ja kooliperede vaimse tervise toetamist. Kõik need teemad on meil Eestis juba ka fookuses.

Üks oluline märksõna, mis haridusministrite kohtumisel palju tähelepanu sai, oli põimõpe ja sellega seonduv. Põimõppe all peame silmas seda, et koolis kohapeal õppimine on kombineeritud kaugõppe, sh veebiõppega ehk osa õppest toimub klassile kontaktõppes koolis ning osa õppest samadele õpilastele kaug- ehk distantsõppes. Põimõpe on meiegi koolidesse jõudnud ja näidanud, et digioskused vajavad jätkuvat arendamist. Tallinna Ülikooli ja Praxise distantsõppe uuringutes nimetatakse kitsaskohana ka õpetajate puudulikke oskusi tõhusa distantsõppe läbiviimisel, kusjuures peamiseks väljakutseks ei ole niivõrd digioskused, vaid pedagoogilised pädevused, kuidas kohandada oma õpetamispraktikaid muutunud õppekeskkonna järgi.