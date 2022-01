Vene ülemkohus otsustas likvideerida rahvusvahelise Memoriali – ühenduse, mis on ligi 35 aastat uurinud Nõukogude poliitilisi repressioone ja selgitanud välja nende ohvrite saatuseid. See otsus on kantud Nõukogude süsteemi taastajate kättemaksust ning sellel on mõju kõikidele riikidele, mis olid minevikus NSV Liidu okupeeritud või kontrollitud.