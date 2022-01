4. jaanuaril 2022 tähistame Ukraina ja Eesti diplomaatiliste suhete sõlmimise 30. aastapäeva. Ukraina ja Eesti suhted on kindlamad kui kunagi varem. Teeme koostööd Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tagamiseks ning kujundame Ukraina euroatlantilist tulevikku, kirjutab Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Solidaarsus on peamine liikumapanev jõud, mis meid ühendab ja tugevdab. Eesti on tõestanud end usaldusväärse poliitilise ja majandusliku partnerina Balti regioonis ja Põhja-Euroopas ning hea sõbrana, kes on olemas ka häda korral.