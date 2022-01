Kaja Kallas viisaka inimesena saatis saarlastele üle mere jõulupaki, mille oli pakendanud kärpimise alal teist kohta hoidev Pentus-Rosimannus (Eesti meister on Jürgen Ligi). Saarlastele ja hiidlastele paki sisu aga ei meeldinud ja see saadeti tervitustega mandrile tagasi, Taavi Aasale. See siis mõtleb nüüd, millal pakk uuesti ja siis juba poole kallimalt parvlaevaga teele panna.

Huvitav küll, kuidas valitsus jõuluõhtul säärasele kentsakale mõttele tuli, et parvlaevapiletite hinda tõsta ja koguni 43 protsenti? Kas valitsus leidis, et kui Kuressaare haigla ravijuht dr Laane kuulutas Saaremaal välja Covidi karjaimmuunsuse, siis riik püüab saarlasi kaitsta mitte-karjaimmuunsete eest, et need ei sõidaks saartele uusi viirusetüvesid viima. Õilis eesmärk!