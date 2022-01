Olen elanud pool aastat vilinaga kõrvus. Vahel on see kui ritsikakoor või elektripingeliini undamine, siis aurukatla sisin ja aeg-ajalt lisaks ka midagi morsesarnast. See on tinnitus, mida esineb elu jooksul igal kaheksandal (sagedamini vanematel); tüütu haigus, sest põhjusi oletatakse ja ravida ei osata. Minu pidev ja öösiti väga ängistav tinnitus vallandus peagi pärast seda, kui teine doos AstraZenecat mu käsivarde suruti.

Oleks mõtlemisviga arvata, et kui tõbi ilmneb vaktsineerimise järel, saab seda kindlalt seostada vaktsiiniga. Ei saa. Inimestel tekib igasuguseid hädasid kogu aeg ja mul on pea alati olnud midagi viga. Samas on ravimiamet möönnud, et seos pole välistatud. Samamoodi adenoviirusel põhineval Jansseni vaktsiinil on tinnitus märgitud ametlikult üheks võimalikuks kõrvaltoimeks. USA suures katses said tinnituse kuus Jansseni vaktsiini saanut, kuid mitte keegi platseebogrupist. Aus on tunnistada, et oleksin ka väiksest riskist teades vaktsiini tahtnud, sest soovisin ju reisida ja osaleda ühiskonnaelus, mis ilma on muutunud võimatuks. Ja vaktsiin on muus mõttes oma tööd siiani hästi teinud, mis sest et tema efekt on küll osutunud mitu korda väiksemaks, kui aasta algul välja hõigati.