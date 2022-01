Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Nõukanostalgia ajab Venemaal ja mujalgi tugevaid juuri. Kiri «SSSR» Venemaa hokikoondise vormil, sirbi ja vasara kujutised jms on vaid jäämäe veepealne tipp. Memoriali kinnipanek näitas, et süvahoovused on pinnale voolanud.