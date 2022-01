Maa kliima muutub pidevalt. See muutus juba enne esimeste inimeste teket ja see jätkub ka juhul, kui inimkond peaks ennast ära hävitama. Seega on esmapilgul väga loogiline toetada akadeemik Anto Raukase põhiväidet, et inimtegevus ei mõjuta kliimat, kirjutab keskkonnafüüsik Erko Jakobson.