Riina Solman FOTO: Olga Makina

President Alar Karis on jätnud endast presidendina tasakaaluka mulje. Ta on siiani pidanud kinni oma ametivandele järgnenud kõnes antud lubadusest, et soovib ennekõike olla ühiskonna tasakaalustaja ja lepitaja, kirjutab Isamaa aseesimees Riina Solman.



Ometi on aasta lõpul hingele jäänud üks tähelepanek, presidendi huulilt lipsanud väike mõttepoeg Heliis Raudsikule antud intervjuus (Delfi 12.12), kus president hetkeks osundas, justkui vaktsineerimata inimesed näitavad üles hoolimatust. Sellise rõhuasetusega on esile astunud teisigi arvamusliidreid, mistõttu on mõistlik tähelepanu juhtida, et vaktsineerimata inimesed ei ole hoolimatud. Südames usun, et tegelikkuses ei jaga ka president Eesti inimesi vaktsineerituse järgi hoolivateks ja hoolimatuteks.