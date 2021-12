Margus Kurm FOTO: Madis Veltman

Endise riigiprokuröri Margus Kurmi eestvõtmisel Estonia vraki juurde selle huku põhjusi uurima läinud ekspeditsiooni ja teadlaste meeskond võib tuua rahu ka kõige suuremate vandenõuteoreetikute hinge.

Selle aasta sügisel korraldati kahe nädala jooksul mastaapne eraalgatuslik, riiklikust uurimisest eraldi seisev uurimus, mille käigus tehti vrakist kümneid tuhandeid fotosid, koguti sadu tunde videomaterjali kaamerate ja sonaritega.

Nende andmete põhjal pannakse kokku suur raport, mis tehakse koos kogutud videote ja sonaripiltidega kõigile huvilistele avalikuks. Seda seetõttu, et aastate jooksul on Kurmi ja teiste kahtlejate hinnangul Estoniaga seonduvat katnud suur salastatuse loor ning liikvele on läinud pöörasena kõlavaid hukuteooriaid. Ühe sellise hõikas välja ka Kurm ise, kui rääkis aasta tagasi Postimehe otse-eetris võimalikust allveelaevast.

Samas kinnitas Kurm sel sügisel enne merele minekut, et kui uurimise tulemusel selgub, et kõige tõenäolisem huku põhjus oli – nagu ametlikus versioonis kinnitatakse – vöörivisiiri purunemine, on ta valmis sellega leppima. «Absoluutselt! Me ei ole üheski teoorias kinni,» ütles Kurm.