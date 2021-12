Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Teist aastat järjest määras meie elu Covid-19 viiruspandeemia ja sellega võitlemiseks rakendatud piirangud. Seda nii majandustegevuses kui ka inimestevahelises suhtlemises. Kahjuks selgus taas, et Euroopa Liidus kõrgelt hinnatud ja rõhutatud solidaarsusprintsiip kipub aeg-ajalt ikkagi murenema just kriisisituatsioonis, kui seda kõige rohkem vaja on.