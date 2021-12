Pühade-eelse Postimees Nädala üks keskseid lugusid oli intervjuu ekspeaministri Andrus Ansipiga, kes põrutas, tundub, et südamest: «Selle valitsuse negatiivne teene Eesti rahva ees on see, et meid on tsementeeritud Ida-Euroopasse, ehkki oleme kogu aeg tahtnud kuuluda Põhjala riikide hulka. Veel mõni aeg tagasi oleksime sellest seltskonnast (Ida-Euroopast – V. A.) kaugel ees ja väljas olnud.»