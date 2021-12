Aimar Ventsel FOTO: Ken Murk

Tänavu 17. detsembril avaldati Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi netilehel USA ja Venemaa lepingu projekt, millest on ka Eestis üksjagu räägitud. Seega pole mõtet selle sisu ümber rääkida. Teatavasti nõuab Venemaa kõige muu kõrval seda, et endised Nõukogude Liidu vabariigid jääksid Venemaa mõjusfääri. Huvitav on see, et kui nii Balti riikides kui ka Ukrainas kutsusid Venemaa ametlikud nõudmised nii riigivõimu esindajate kui ka ühiskonnategelaste seas esile negatiivse avaliku reaktsiooni, siis Kesk-Aasia riikides annab mingeidki avaldusi suisa tikutulega otsida, kirjutab kolumnist Aimar Ventsel.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Tundub, et kogu Putini USA- ja Euroopa-suunaline survestamine jäi Kesk-Aasia riikides tähelepanuta. Nii nagu meile siin on Kesk-Aasia ja seal toimuv kauge, võiks ka arvata, et seal piirkonnas on NATO laienemine või mittelaienemine midagi, mis toimub kusagil kaugel. Eks see nii olegi, ent Putini soov saada ametlikult Kesk-Aasia kuraatoriks peaks kõiki piirkonna riike otseselt puudutama. Ja ometi on sel teemal vaikus.