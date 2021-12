Esmaspäev, 27. detsember 2021 läheb ajalukku omalaadse «statistilise saavutusega». See on päev, mil Eestis registreeriti esimest korda uusi koroonapositiivseid rohkem vaktsineeritute (281) kui vaktsineerimata (254) inimeste seas. Päev varem oli arvude suhe veel napilt vastupidi: 214 ja 219.

See tähendab meie ühiskonnaelus mitmes mõttes pöördepunkti ja mitte tingimata paremuse poole. Arvestades vaktsineeritute üldist kergemat haiguskulgu ja seda, et suurema hulga läbipõdenutega astume sammukese lähemale loodetavale karjaimmuunsusele, võib lootust ju säilitada. Paraku näitab ka haiglasse sattuvate vaktsineeritute arvu kasv ning uute viirustüvede teke, mis taasnakatavad varem haiguse läbi põdenuid, kohati hoiatavalt vastupidist trendi. Sellist, mis võib tähendada peagi haiglakoormuse olulist kasvu ning seda, et vaktsineeritutel ei ole enam turvatunnet.