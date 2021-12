Omikrontüve kiire levik ning asjaolu, et lõviosale maailma elanikest ei ole vaktsiinid veel kättesaadavad, näitavad, et koroonaviirus on tulnud, et meiega päris pikaks jääda. Kui möödunud kahe aasta jooksul oli nii üksikinimese, ettevõtjate kui ka riigi jaoks oluline kiire kohanemine, siis nüüd peavad paljud langetama strateegilisi valikuid, kuidas uutes oludes edasi minna.