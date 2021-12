Värskelt sotsiaalmeedias avaldatud fotod tõendavad, et äsja teiseks ametiajaks kinnitatud õiguskantsler Ülle Madise viibis möödunud nädalal kirjanik Peeter Helme raamatuesitlusel. Sotsiaalmeedia lõi seepeale kihama ja käredamad nõudsid lausa õiguskantsleri tagasiastumist, kirjutab Mihkel Kunnus.

See konflikt on hästi selgitatav semiootiliselt. Paljude inimeste jaoks sümboliseerib Peeter Helme pedofiiliat ning õiguskantsler õigust ja õiguslikkust. Need sümbolid ei käi oma müütilis-semiootilises tähenduskodus tõesti kuidagi kokku.