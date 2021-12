Jõulude ajal levis välisuudistes sõnum 35 söestunud surnukeha leidmisest ühes Myanmari ääreprovintsis. Huntavastased ja inimõiguslased süüdistasid sõjaväge meeste, naiste ja laste elusalt põletamises autokastides. Võimud hulgitapmist omaks ei võtnud, väites, et mässulistega peeti küll lahinguid, aga kolm surmaautot lihtsalt põrkasid kokku. Nüüd on lisandunud kahtlus, et tapetute hulgas oli ÜRO abitöötajaid.