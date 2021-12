Viimase poole aastaga on erakondadevahelises konkurentsis toimunud märgiline nihe: meil pole enam juhtparteid või juhtparteisid. Reformierakond ja Keskerakond on oma juhtpartei staatust kaotamas. Samas pole uued pürgijad – EKRE ja Eesti 200 – end veel piisavalt edukalt kehtestanud, et seda positsiooni üle võtta, kirjutab politoloog Tõnis Saarts.