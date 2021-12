Muidugi on koroona ja kodune veinitegu päris erinevad asjad, kuid ühine on see, et kogemusi on vähe ja teadmatust palju. Nõu küsimine ja teiste kogemustest šniti võtmine pole ju häbiasi, pigem näitab see nõuküsija arukust. Neid, kes on targad iseenese tarkusest, naerdi välja juba Kreutzwaldi ennemuistsetes lugudes.