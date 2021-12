Üha agressiivsemalt käituvate autoritaarsete režiimide tekitatud väljakutsetega tegelemiseks on loodud järjest enam mitteametlikke platvorme, et arutada, missugune kuju anda ülemaailmsele demokraatlikule liidule. Siiski näib, et demokraatiafoorumite näol on tegemist kajakambriga, kus ühtemoodi mõtlevad valitsusametnikud, seadusandjad ja arvamusliidrid arutavad võimalike sammude ideaalseid stsenaariume.