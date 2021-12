Kaitseväe juhataja Martin Herem andis õppekogunemisele hindeks kolm pika-pika miinusega. Ei, põhjuseks ei olnud õppuse korraldus, vaid kohale ilmunute vähesus. Miks aga Eesti reservväelane siis kohale tulla ei taha, kui riik harjutab enda kaitsmist? Jättes välja tavapärased põhjused, miks kutsutud reservväelased kohale ei tule, on lisandunud minu hinnangul ka uus mõõde. See on kasvav usaldamatus riigikaitse vastu ja isegi viha, kirjutab riigikaitseõpetaja Rene Rässa.

Viimasel ajal ei ole tehtud minu teada Eesti kaitsetahte uuringut, kuid usun, et selle tulemus oleks kindlasti oluliselt kehvem kui varem. Põhjus peitub viimase aja Eesti poliitkultuuris, täpsemini poliitkultuurituses. Opositsioon on võtnud nõuks rünnata valitsust vahendeid valimata. On teada fakt, et lõhkuda on alati kergem, kui ehitada või kasvõi miskit parandada. Nii on EKRE poliitikud võtnud nõuks, et täiesti OK on lõhkuda Eesti julgeoleku peamisi alustalasid nagu politseid ja kaitseväge, seda kiire ja lihtsa poliitilise profiidi saamiseks.