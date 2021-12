Kui maksu- ja tolliamet annab nimekirja eraisikutest, kellel on seaduspärane õigus kompensatsioonile, jääb elektrimüüja ülesandeks vaid arvutada välja tarbijatele tagastatav summa ning see nende järgmisest elektriarvest maha arvestada. FOTO: Arvo Meeks

Valitsus on otsustanud kompenseerida osa elektri hinnatõusust inimestele, kelle netosissetulek jääb allapoole ette antud piiri ehk igakuiselt alla 1126 euro. Lehtedest võib lugeda, et toetus puudutab nii elektri-, gaasi- kui ka kaugküttekulu.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi hinnangul puudutab see Eestis umbes 380 000 leibkonda ehk enam kui 800 000 inimest. On selge, et olukord puudutab üsna arvukat osa Eesti elanikkonnast. Esmapilgul on alust arvata, et vastavate inimeste leidmisega hakkavad tegelema kohalike omavalitsuste töötajad või palgatakse selleks lisatööjõudu.