Energiakriis on tõstnud elektrihinda mitu korda ja hinnašokk on tabanud valusalt nii inimesi kui ettevõtteid ning kasvatab inflatsiooni. Isamaa on algatanud elektrituru reformi, millega tekiks kodu- ja väiketarbijatel valikuvabadus, kas nad ostavad elektrit börsihinnaga või börsiväliselt universaalteenusena, mille hinna kooskõlastab konkurentsiamet. Elektrituru seaduses soovime sätestada NordPooli tarbimisalas turgu valitsevale elektritootjale kohustuse müüa elektrimüüjatele elektrit universaalteenuse kohustuse täitmiseks. Müüdava elektri hind peab sisaldama põhjendatud kulusid ja tulukust.



Elektri tootmiseks vajamineva CO 2 kvoodi maksumus kompenseeritakse müüjale riigieelarvest vastavalt Euroopa Liidu reeglites ettenähtud võimalustele. Tänu ülikõrgele elektrihinnale on laekunud sellel aastal ja laekub ka järgmisel aastal sadu miljoneid eurosid käibemaksu ja CO 2 kvoodi tasu riigieelarvesse rohkem. Sellist rahasadu riigieelarvesse tarbijate arvelt ja tarbijatele üle jõu käivate hindade tõttu võib nimetada riigi põhjendamatuks rikastumiseks, ning oleks igati õiglane ja mõistlik see kompenseerida.