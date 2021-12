Hiljuti ületati mu tolerantsipiir, maakeelsemalt – taluvuslävi. Nimelt helistati ja pakuti soodsalt ilutulestikku. Olen talunud seda kemikaale õhku paiskavat infantiilset lärtsutamist küllalt stoiliselt, aga agressiivne turundus sellele hoolimatule meelemõnule ajas kopsu lõplikult üle maksa. Umbes nagu talusin autoralli fenomeni paremini enne seda, kui sain teada, et RMKst pigistatakse Rally Estonia toetuseks ports raha. Sellele rahale oleks n+1 mõistlikumat kasutuskohta, aga et ajal, mil ökoloogilised teemad on kõige tulisemad, toetatakse metsakoosluste kahjustamisest saadava raha eest veel nii antiökoloogilist rullnoka meelelahutust nagu autoralli, on ikka liig mis liig.