Ei, ma ei muretse seepärast, kas Kersti Kaljulaidile leitakse järjekordne tagauks tema mõjukuse suurendamiseks. Võtan arvata hoopis mõjukuse mõõdupuu kui sellise. Üks meediamaja otsis ja leidis (Ekspress Grupp), et kõige mõjukam isik peaks olema Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kellele broneeriti ühtlasi peaministri portfell. Noh, see on nii, nagu iga meie film saadetakse Ameerikasse Oscarite järele, aga ega keegi seda ometi tõsiselt võta, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.

Kõlvartiga on aga säärane lugu, et ta on sama palju mõjukas, tähendab mõjutu, nagu on seksikaim sellise tiitliga tituleeritud Ott Lepland.