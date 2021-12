Euroopa algatus «Talust taldrikule», rohepööre ja üha suurenevad nõuded talumeestele on tulnud, et jääda. Küsimus ei ole «kas», vaid «kuidas»: suurte postulaatide ja ilusate sõnumite taha peavad tekkima selged suunised ja mõõdikud. Uisapäisa pole mõtet ajama panna, kirjutab TÜ Talukartul juhatuse liige ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõukogu esimees Kalle Hamburg.

Talumehe jaoks koosneb rohepööre kolmest peamisest suunast: vähendada taimekaitsevahendite kasutamist poole võrra, parandada mulla tervist ja suurendada süsinikusidumist. Ei ole kuulnud ühtegi poliitikut ega teadlast, kes kõneleks suurest pildist, kus kõik aspektid oleksid kajastamist leidnud ja oleks pakutud lahendust kesktee leidmiseks. Aspekte eraldi võttes on tegu probleemidega, mis vajavad isesuguseid lahendusi. Kui piirata kaitsevahendite kasutamist, peab rohkem kündma, mis on aga mulla tervisele halb ja emiteerib süsinikku.

Konkreetseid mõõdikud ja meetodeid nende saavutamiseks ei ole. Praegu paistab rohepööre kui deklaratiivne tegevus, mis lõppeb fiaskoga. Me oleme selle tsirkuse korra juba süsinikukvootide ja energiahindadega läbi teinud (tänane elektri hind 1,2 €/kwh). Ühel päeval ärkame ja avastame, et toitu enam ei jagu. Või ei ole see kõrge hinna tõttu kõigile kättesaadav.