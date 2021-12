Võiks öelda, et tegemist on 2022. aastal toimuvate valimiste esimese kandidaadiga, kellele on siiamaani ennustatud eri küsitluste põhjal teises ringis võitu praeguse presidendi Emmanuel Macroni üle. Mäletatavasti on seni gallupite põhjal mängitud Macroni ja Le Peni vastasseisuga, milles viimasele prognoositakse valimiste lõppvoorus kaotust. Kuigi tulemused võivad igal ajal muutuda, on need parasjagu kõnekad, et kuulutada ette tulist heitlust riigipea ametikohale.