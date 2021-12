Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Viimastel aastatel on korraliku hoo sisse saanud digiteerimine. Luuakse arenguprogramme, korraldatakse koolitusi ning jagatakse toetusi. Väidetavalt nähakse selles tulevikku. Pandeemia tingimustes on digiteerimist soovitatud suisa ühe peamise võimalusena ettevõtte tuleviku kindlustamiseks. Digitaalne transformatsioon on fraasina jõudnud paljudele slaididele.