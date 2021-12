Esimest korda terve «Eesti otsib superstaari» ajaloos võitis tüdruk vene perekonnanimega. Kas vene kogukond on selle pärast õnnelik? Ei usu, kuna paljud seda konkurssi ei vaata ja ei jälgi, kes seal võidab. Aga ühe Narva tüdruku jaoks on see pilet õnnelikku ellu.

Praegu on näha rohkem ja rohkem venelasi teleekraanilt ja on kuulda raadiost, mis tähendab, et kõikidel siin Eestis on võimalik teha karjääri sõltumata su päritolust, peaasi et sa oled talendikas ja muidugi oskaksid eesti keelt! Kui Alika ei valdaks nii hästi eesti keelt, kas eesti publik oleks ta samamoodi hästi vastu võtnud? Ma ei usu. Aga samas näitab see, et venelaste jaoks pole mingit klaaskuplit, mille alt ei saa välja ronida.