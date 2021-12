Lähipäevil, 22. detsembril saadetakse orbiidile ajaloo kõige kallim kosmoseteleskoop, mis kannab Apollo Kuu-missioonide juhi James Webbi nime. Selle kogumaksumus on ligikaudu 10 miljardit dollarit ehk kaks kolmandikku Eesti aastaeelarvest. Tahes-tahtmata tekitab see küsimuse, kas selline summa on õigustatud ning mida see ühiskonnale annab.