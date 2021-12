Viimasel ajal on kodusünnituse teemale pööratud meedias tavapärasest enam tähelepanu: 10. novembri «Pealtnägijas» käsitleti kodus sündinud lastele isikukoodide väljastamise keerulist teekonda, ajalehes Pealinn avaldati 6. detsembril kodusünnituse ohtudele keskenduv artikkel. Ilmselt on suurenenud tähelepanu põhjuseks varasemast suurem kodusünnituste arv. 2020. aastal sündis Eestis 124 last kodus ning seni on reguleerimata «hallid alad» väljaspool haiglat ja tervishoiutöötaja abita sündinud lastele isikukoodide väljastamises.