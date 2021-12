Varem on turismisektor püüdnud valitsuse ja vastutava ministri tähelepanu. Ka teatrid, kinod ja kultuuriasutused on proovinud häält teha. Just tuli välja meelelahutusettevõtjate ühispöördumine. Vastu kajab aga ainult tühi Stenbocki maja. Hei, ettevõtlusminister Sutt ja kultuurminister Terik, kas te olete veel valitsuses?

On äärmiselt kahetsusväärne, et valitsuse tasemel ei ole empaatilist ega riigimehelikku käitumist. Riigijuhtimine on taas viidud Exceli tabelitesse, kus numbrite taha ei ole kellelgi oskust ja tahet süveneda. Osale sektoritele on kriis kestnud juba pea kaks aastat, kuid neid mõõdetakse endiselt kogu ülejäänud sektorite ja üldise turuga sarnaste raamide alusel.