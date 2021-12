Riigikogu sotsiaalkomisjon võttis küsimuse arutelu alla novembri keskel. Peale esimest istungit on veel lahtiseid küsimusi, mistõttu arutelu jätkub. Seetõttu on mõistlik kriitiliselt vaagida lisaks laste ja noorte massvaktsineerimise aktiivsele propageerimisele ka rahvusvaheliste organisatsioonide, teadlaste ja meedikute argumente, mis toetavad mõtet, et laste massvaktsineerimine on ennatlik, põhjendamatu ning tõenduspõhiselt tõestamata vajadus.