Eestikeelset arstiteaduslikku oskussõnavara hakati aktiivselt korrastama alles 20. sajandil, ehkki haigused on siinseid asukaid alati kimbutanud. Eestlaste varasemast elust jutustavates teostes kohtame tänapäevaste meditsiiniterminite asemel või kõrval rahvakeelseid sõnu. Nende hulgas leidub üldtuntud nimetusi, mida tajutakse suisa terminina, kuid võidakse tõlgendada erinevalt. Üks viis, kuidas mingist tervisehädast arusaadavalt kõneldi, oli haiguse sümptomitele osutavast tegusõnast moodustatud tuletis, nagu jooksva, lendva, kasvaja, sööja. Kõnekeeles ja murretes on neid sõnu tarvitatud mitme haiguse kohta.

Sõnastikes leiame jooksva ja selle murdevariantide –​ jooksev, joosva, jooskva jt tähendusvastetena reuma, liigesereuma ja podagra. Varem oli samas tähenduses levinud ka tegijanimi jooksja ehk jooksjatõbi ja murdevariandid neist. Nii nimetati mitut valutekitavat haigusseisundit, seal hulgas nari ehk kidi, roosihaigust ja songa. Mingi haiguse põhjustatud valutunde liikuvat iseloomu on siin võrreldud jooksuga. Näiteks Väike-Maarjas on kurdetud, et «juoksev juoseb puusas», Emmastes on öeldud «lendav jooksja käib ühest kohast teisi».