On 21. novembri õhtu. Narva kultuurimaja Rugodivi ümber on tavatult palju sagimist. Ähmis lapsevanemad ruttavad saali. Kogu piletimüük käib käsitsi – suurelt paberilt rebitakse osavalt pääsmeid etendusele. Saal on rahvast täis. Aeg on käes – alustame.