Need on kõik õiged sõnad, ainult et – kas nad ei ole mitte hiljaks jäänud. Churchill hakkas juba kuus aastat enne 1938. aasta Müncheni kriisi rääkima sellest, et tuleb hakata suurendama kaitsekulutusi. Siis oli alles aasta 1932 ja Hitler ei olnud veel võimule tulnud. Kuid Churchilli jaoks piisas juba sellestki, et Hitleri taga oli kolmandiku Saksa rahva toetus. Hitleri võimuletuleku väljavaade oli reaalne.