Selle aasta 7. detsembril pidasid USA ja Venemaa presidendid Joseph Biden ja Vladimir Putin kaks tundi ja viis minutit kestnud videokõne. Ametlikud teadaanded ei anna vastust peaaegu mitte ühelegi küsimusele. See, millest Biden ja Putin rääkisid, jääb Bideni, Putini ja nende meeskonnaliikmete vahele, kes eelnevalt rääkisid üksteisega juba ammu enne selle vestluse toimumist ja tegid seda sisulisemalt kui Biden ja Putin. Nüüd saavad ilmselt kõik aru, et sõjaline eskaleerumine Ukraina piiril ei olnud mitte niivõrd mingisuguse operatsiooni eelmäng, vaid dialoogiks pinna tekitamine.

Selle kohtumise tulemusena on nüüd kindlalt teada, et ameeriklased Ukrainas sõdima ei hakka. See tähendab, et on mitu korda selgesõnaliselt välja öeldud – kui Venemaa tungib Ukrainasse ja kui ta liigub sügavamale Ukraina territooriumile, kui on praegune Donbassi demarkatsioonijoon, siis ei käi jutt sõjalisest vastusest.