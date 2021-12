Eesti iduettevõtete edu on läbi aastate toetanud meie tugev digiriik, hea rahvusvaheline maine, riigi ja otsustajate usaldus, tugev ökosüsteem ja tugiorganisatsioonide võrgustik, aga ka Eesti inimeste ettevõtlikkuse ja julguse kasv. Tehnoloogiasektor ja valdkonnas tegutsevad iduettevõtted on kasvanud Eesti üheks suurima potentsiaaliga majandusharuks ning kokkuhoidev start-up-kogukond on eeskujuks nii Euroopale kui ka kogu maailmale.