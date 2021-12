Paul Keres FOTO: Sander Ilvest

Postimees kirjutas oma 7. detsembri juhtkirjas vaktsineerimisest ja arutles, kas see võiks olla kohustuslik või sunduslik. Juristina on mulle selline teemapüstitus võõras ja ühtlasi arvan, et see segab ohtlikult vett ajal, kui Euroopas ja mujalgi räägitakse kohustuslikust vaktsineerimisest, kirjutab vandeadvokaat Paul Keres



Postimehe juhtkiri püüab eristada kahte mõistet – sundvaktsineerimine ja kohustuslik vaktsineerimine – ja siis pakub teiste «sund»-näidete varal lahenduse. Kui Postimehe arvates kujutavad «sund»-näited endast inimõiguste rikkumist, siis kohustuslik vaktsineerimine on justkui midagi leebet ja vähem ohtlikku. Palun ärme ajame mõisteid ja asju sassi. Kui miski on kohustuslik, siis on ta lõppkokkuvõttes sunduslik. Avalik-õiguslike õigusnormide loogiline struktuur on «kui, siis..., vastupidisel juhul…» «Vastupidisel juhul» tähendab sanktsiooni ehk seda, et lõpuks on igasugune kohustus tagatud riigi sunnijõuga. Kohustus tuleb täita või õigusrikkujat sunnitakse seda täitma, või teda karistatakse. Mõlemal juhul väljendub riigi õigus ja võim kasutada sundi.