Venemaa presidendi Vladimir Putini iga-aastasest kokkusaamisest kodanikuühiskonna arengu ja inimõiguste nõukogu liikmetega 9. detsembril on pressis aktiivselt käsitletud riigipea emotsionaalset vaidlust kinorežissöör Aleksander Sokuroviga. Kui viimane soovitas lubada Venemaalt ära sõita kõigil, kes seda soovivad, küsis Putin vastu, kas ta tahab Venemaast teha Moskoovia, nagu seda soovib NATO.

Tegelikult jõudis Sokurov tõstatada küsimuse ka näiteks 521-aastase vepslaste küla Luznitsa saatusest, mis on praegu suurim vepslaste asuala – 40 inimest –, ent mida ähvardab kadu uue magistraali rajamise tõttu. Putin igal juhul teadis, et küla asub Kingissepa rajoonis, ja soovitas kõneleda sel teemal Gazprom-Neftiga, niisiis võib eeldada, et külast vähemalt midagi säilib!