Jaapanis ei viida lapsi seltskonda ega tänavalegi enne, kuni neist on saanud n-ö inimesed. Kui nad oskavad käituda. Samuti on kombeks kanda maski, kui ollakse külmetunud ja oletatavasti nakkusohtlik.

Mõlemad tavad teenivad ühte ja sama eesmärki: mitte häirida kaaskodanikke. Olla nende suhtes viisakas, isegi kui see tähendab teatavat ohverdust. Võibolla isegi jäikust.

Lääne ühiskonna liikmena saan üsna täpselt aru, mida tähendab see, et igaüks peaks lähtuma oma individuaalsetest vajadustest, kui need ei ole kuidagi vastuolus seadusega või elementaarse eetikaga. Normidega, mis aitavad ühiskonnal toimida terve ühiskonnana. Niisiis, inimene peab saama valida. Olla ise.