Suurbritannias on ulatuslikke tuuleparke ehitatud, kuid need ei kata energiavajadust sellises mahus, mida kliimaneutraalsuse poole püüdlemisel tarvis oleks. FOTO: Paul Ellis

Öeldakse, et kõik, mida saab rahaga joonde ajada, on odavalt saadud. Tõepoolest, langetada elektrihinna hüppelise hinnatõusu kompenseerimiseks võrgutasusid ja elektri käibemaksu on valitsusest vaadates odavalt saadud, aga see lahendus ei ole jätkusuutlik ega lahenda põhiprobleemi, milleks on tootmisvõimsuse puudumine. Vajaminevast võimsusest on meie regioonis olemas vaid kolmandik.