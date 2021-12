Pealinn on üldtunnustatult võimukese, millel on rahva ja riigi jaoks sümbolväärtus. Paljudes riikides on pealinn fikseeritud põhiseadustes, on neid, kus pealinna kohta on eraldi seadus ja ka neid, kus pealinna staatus on eraldi reguleerimata (näiteks Bern, Edinburgh, Lissabon) ning toetub ajaloolisele traditsioonile ja tavale.