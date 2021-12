Kartograafi ja geoinformaatikuna tean, et planeet Maa on ellipsoidi kujuline. Kui kõnnin Lääne-Eesti madalikul, on mul selge arusaam, et Maa on pigem lapik. Kui oleks võimalus lasta end miljardäri kombel kosmosesse lennutada (ajal, mil ülejäänud inimkond 21. sajandi suurimas kriisis vaevleb), siis näeksin, et Maa on hoopis kettakujuline. Ümber ilma purjetajana aga võiksin tõdeda, et maakera on lõputu.