Pöörased energiahinnad panevad paljud mõtlema, kas rohepöördega ei ole liiale mindud ning kas me ei liigu liialt kiirelt fossiilsetelt energiaallikatelt taastuvenergiale. Tegelikult põrkuvad siin kaks väga erinevat probleemi. Ühest küljest on tänaste energiahindade tõusu taga paljude valitsuste tegematajätmised energiasüsteemide uuendamisel ning halvasti liberaliseeritud energiaturud. Teisalt on taastuvenergia tehnoloogiate arengu dünaamika praeguseks selline, et järgneva kahe aastakümne jooksul muutub fossiilne energia tunduvalt kallimaks, kui seda on roheenergia. Milliseid valikuid teeme praeguses murdepunktis, see jätab suure jälje meie energiaalasesse tulevikku.

Tehnoloogia arengu aluseks on tähtsate uute lahenduste tehnoloogilise keerukuse kasv ning samaaegne odavnemine. Võime näiteks vaadata, kuidas on viimaste aastakümnete jooksul kasvanud päikesepaneelide võime talletada energiat, samas kui nende paneelide hind on kõvasti langenud. Areng on olnud märkimisväärne. Tänapäeval näeme, et sisuliselt kõikide taastuvenergia tehnoloogiatele ja toodetele on omane nii kasvav tehnoloogiline keerukus kui ka samaaegselt nende lahenduste odavnemine. Säärast dünaamikat näeme lisaks päikeseenergia talletamisele näiteks elektriautode puhul. Kui praegu tundub võimatu, et sellised megariigid nagu Hiina ja India teevad rohepöörde kaasa, siis just roheliste lahenduste kiire odavnemine annab neile riikidele tõelise eelise, sest odavnevad tehnoloogiad annavad neile võimaluse rohepööret tunduvalt kiirendada ning seeläbi veelgi roheenergia hindu alandada.