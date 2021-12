Kui me panustaks alanud kümnendi lõpuni haridusse rahvusliku prioriteedina igal aastal kuni kümnendiku võrra rohkem, ei tunneks me 2030. aastate alguses oma riiki ära, kirjutab kolumnist Sergei Metlev.

Kooliajast saab alguse nii tarkus kui ka rumalus; nii kultuursus kui ka matslus; nii hea lõimitus kui ka segregatsioon. Kui me panustaks alanud kümnendi lõpuni haridusse rahvusliku prioriteedina igal aastal kuni kümnendiku võrra rohkem, ei tunneks me 2030. aastate alguses oma riiki ära. Seda heas mõttes.

Eesti eelarvepoliitika on pikki aastaid eelistanud määrida võid igale poole laiali ühtlaselt õhukese kihiga. Tulemuseks on, et ükski valdkond ei virele, ent arenguhüppeid ka ei tee. Keskpärasus vohab ja tekitab süsteemseid puudujääke. Kui otsustada läbimurre sooritada, siis kahtlemata tuleb paksema võikihiga katta kooliharidust, kuna seal on paljude murede ja edulugude tegelik allikas.